Kevin Danso potrebbe essere il nuovo erede di Kim. Il Napoli tratta con il Lens per portarlo in azzurro e il calciatore sembra più entusiata che mai. Il classe 1998 ha dato la sua disponibilità per il trasferimento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha intenzioni di non rinnovare con il club francese, l’ostacolo per il trasferimento sembra essere il prezzo del cartellino. Il Lins chiede 30 mln, ma si tratta affinchè si scenda a 28 mld di euro.