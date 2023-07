Chukwueze: “Milan? Se sono qui devo ringraziare Osimhen”

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, si espresso così alla sua prima intervista a Milan TV su Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Qui per i tifosi ma grazie anche a Osimhen. L’ultima volta che ci siamo sentiti Osimhen mi ha detto: ‘Samuel, il Milan è un bellissimo club. Il miglior club. Non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno delle ottime persone e i tifosi sono stupendi’. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si senta a giocare contro di loro: mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Nessun problema, gli ho risposto: ‘Spero che tu sappia che ti batterò’. Mi ha detto: ‘Vedremo come andrà’. È veramente un bravo ragazzo. Ha avuto un ruolo importante nel farmi venire al Milan, perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”.