CdS – Vice Di Lorenzo, un giovane ha convinto Garcia: l’esterno verrà valutato a Castel di Sangro!

Mentre si cerca di capire cosa accadrà con il rinnovo di Victor Osimhen, anche nelle retrovie si studia una buona soluzione per il Napoli. L’obiettivo è quello di far rifiatare Di Lorenzo che quest’anno ha giocato quasi tutte le partite. Anche se Faraoni resta ancora un’idea da non abbandonare, il Napoli potrebbe avere il vice del toscano in casa. Si tratta di Alessandro Zanoli. Il giovane è tornato dal prestito con la Sampdoria e in Trentino sembra aver impressionato. Rudi Garcia ha voluto bloccare il suo passaggio al Genoa. Sarà rivalutato a Castel di Sangro. Nel caso di esito negativo, potrà partire. In partenza anche Gaetano e Zerbin. Lo scrive il Corriere dello Sport.