Filtra ottimismo in casa Napoli: il rinnovo è vicino. L’agente di Osimhen è stato a Dimaro per cercare una soluzione più vantaggiosa con De Laurentiis. Non si è arrivati ad una conclusione positiva, ma il Corriere dello Sport fa sapere che ci sono stati passi avanti per il rinnovo. L’obiettivo è raggiungere a Castel di Sangro ciò che non è accaduto sulle Dolomiti, ossia, l’accordo per un rinnovo che possa soddisfare entrambe le parti e, soprattutto, i tifosi che non aspettano altro.