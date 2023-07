CdS – Castrovilli offerto al Napoli: la Fiorentina vuole Demme! La situazione

Anche il Corriere dello Sport ha confermato l’indiscrezione arrivata da Firenze in questi giorni: il Napoli e la Fiorentina trattano lo scambio Castrovilli–Demme. Secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, la Fiorentina avrebbe offerto il giocatore al Napoli per poter arrivare al tedesco. Non c’è ancora accordo fra le parti, sembrerebbe solo una semplice idea, anche perché Demme piace anche all’Herta Berlino. Una destinazione, fra l’altro, gradita dal centrocampista che vorrebbe tornare in Germania.