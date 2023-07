Castel di Sangro, il sindaco Caruso: “Biglietti delle amichevoli quasi sold out. Nel Palasport si potrà fare una foto con il trofeo”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo.

“Siamo tutti carichi e pronti ad accogliere i campioni di Italia, il clima è rovente anche se fortuna è arrivato il fresco (ride ndr). Non vediamo l’ora di vivere questa festa, la città è stata allestita nel migliore dei modi, con un grande Scudetto posizionato all’ingresso del centro”.

“I biglietti per le amichevoli sono già quasi sold out, ma gli amichevoli a porte aperte saranno tanti e allestiremo un palco apposito per l’esposizione dello Scudetto. All’interno del Palasport sarà possibile fotografarsi con il trofeo. Poi il 5 ci sarà anche il concerto di Gigi D’Alessio, quindi è tutto pronto per un evento eccezionale. L’area dove si svolgerà il concerto è il parcheggio dei distinti dello Stadio, quindi non dovrebbero esserci problemi di convivenza delle due attività. Abbiamo provato a replicare le emozioni vissute nella festa del Maradona!”

“Ci sarà tutto lo spazio necessario per le conferenze, gli store e speriamo anche per la presentazione dei nuovi acquisti… De Laurentiis ci ha messo in pre-allerta, posso dirvi questo (ride ndr). Tutti i campioni che oggi ha il Napoli, hanno esordito sul nostro Teofilo Patini quindi speriamo di conservare questa tradizione. Dico ai tifosi di stare sereni, la squadra quando uscirà da Castel di Sangro sarà quella che difenderà lo Scudetto al pieno delle possibilità. Vogliamo portarci a casa la soddisfazione di aver contribuito alle vittorie del Napoli”.

“Cosa dirò a Garcia? Castel di Sangro ha un forte legame con i napoletani, magari gli daremo qualche consiglio (ride ndr). Gli chiederò se gli sia piaciuta la nostra location, ma stiamo ragionando sui diversivi da riservare alla squadra. Proveremo a fargli vivere qualche esperienza extra-calcistica nel nostro territorio. Evento per il rinnovo di Osimhen? All’interno del Palasport ci sarebbe tutto lo spazio necessario (ride ndr)…”