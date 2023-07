UFFICIALE – Ssc Napoli, ceduti due classe 2003 in prestito al Monopoli

La Ssc Napoli ha ceduto i giovani Giuseppe D’Agostino e Gennaro Iaccarino in prestito secco al Monopoli, squadra pugliese militante in Serie C. Di seguito. il comunicato ufficiale.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti, a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe D’Agostino. Ala sinistra, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Napoli, fino a qualche giorno fa impegnato con i Campioni d’Italia nel ritiro di Dimaro, D’Agostino ha disputato l’intera scorsa stagione con la maglia della Juve Stabia (serie C) collezionando 32 presenze, 4 gol e 1 assist. Per l’esterno di piede destro nato a Massa di Somma (Na) anche una presenza nel febbraio 2022 con l’Italia U19”.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti, a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Iaccarino. Centrocampista centrale, classe 2003, nato a Scafati (Sa), 46 presenze e 6 gol con la Primavera del Napoli, 6 presenze e 1 gol nella scorsa edizione della UEFA Youth League, Iaccarino è stato a disposizione di mister Garcia nel ritiro di Dimaro segnando anche una rete nella prima uscita stagionale con l’Anaune”.