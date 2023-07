Il Genoa ha trovato un accordo di massima con Alessandro Zanoli per il trasferimento a titolo temporaneo. Il terzino destro, reduce da sei mesi trascorsi nella sponda blucerchiata di Genova, è uno dei principali obiettivi della squadra ligure per rinforzare la propria rosa. Al momento, perché quest’operazione vada in porto, c’è bisogno solamente dell’Ok del Napoli, che al momento non è ancora arrivato. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.