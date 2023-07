Schira: “Per il dopo Kim uno tra Danso e Kilman, novità su Kvara, Zielinski e Osimhen”

Nicolò Schira è intervenuto a Radio Marte per parlare del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Il nuovo difensore del Napoli dovrà arrivare per il ritiro di Castel di Sangro anche perché manca sempre meno al debutto degli azzurri in campionato con il Frosinone. Per quello che concerne il post Kim, sarà una lotta a due. In cima alle preferenze di Garcia e della società partenopea ci sono Danso e Kilman”.

Su Zielinski: “Il centrocampista ha fatto una scelta di cuore preferendo il Napoli alla Lazio e alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Rinnoverà a cifre inferiori rispetto a quelle che gli hanno offerto altri club, ma lui in azzurro sta bene”.

Su Kvaratskhelia: “Il rinnovo è sempre più vicino. Il georgiano avrà un meritato ritocco dell’ingaggio”.

Su Osimhen: “Il Napoli tratta ancora il rinnovo con il calciatore. Ma il suo futuro dipenderà dalle offerte che riceverà il Napoli ed è chiaro che il Psg monitori con attenzione il calciatore”.

Su Zanoli: “Rudi Garcia non ha dato ancora il via libera alla cessione al Genoa. La società ligure non attenderà in eterno. Qualora l’esterno andasse via, a Napoli approderebbe Faraoni”.