L’ex Radosevic sicuro: “Sutalo è l’ideale per il Napoli, vi dico”

Josif Radosevic, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il cammino del Napoli? Hanno fatto un ottimo lavoro l’anno scorso. Hanno giocato molto bene, con tanti ottimi calciatori, ma quest’anno sarà difficile perché con un nuovo allenatore arrivano tante cose nuove, quindi sarà complicato ripetersi. Anche perché ci sarà tanta aspettativa da parte dei tifosi. Garcia? E’ un ottimo allenatore, ha avuto tanta esperienza con grandi squadre. Quindi credo abbia la giusta struttura per guidare una squadra come il Napoli. Sutalo? E’ un calciatore davvero molto bravo, anche con la nazionale è fondamentale, ha grande esperienza. Sarebbe il sostituto ideale per il Napoli”.