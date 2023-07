Jacobelli: “Quest’anno per il campionato sarà una lotta a due, vi spiego”

Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio, per parlare della lotta scudetto della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “Allo stato attuale il Milan, con tutti gli acquisti di grandi qualità fatti in queste settimane, si candida al ruolo di prima rivale per il Napoli, lo ha dimostrato ad esempio anche Pulisic nelle prime uscite. Ha soluzioni importanti in attacco, con Chukwueze che è un’ala pura di grande velocità ed è un colpo molto interessante”.

Sulla Lazio Jacobelli ha continuato: “Sarri ha espresso la sua preferenza per Milik e Zielinski, ma nessuno dei due è approdato alla corte di Claudio Lotito. Sono sfumati per motivi diversi. Poi ha chiesto Berardi, ma in questo momento dovrebbe rimanere al Sassuolo. Dopo la cessione di Milinkovic da 40 milioni e i circa 50 milioni della Champions Sarri e i tifosi si aspettavano un altro mercato”.

Sull’Inter: “Deve acquistare un portiere e un attaccante. Ho la sensazione che Sommer approderà in nerazzurro. Inoltre bisognerà vedere se Thuram potrà fare il centravanti”.