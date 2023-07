Il Mattino – Garcia ha fretta: vuole l’erede di Kim a Castel di Sangro. Il punto

Tra le priorità del calciomercato del Napoli c’è sicuramente un difensore. L’addio di Kim dopo solo un anno ha lasciato un posto vacante accanto ad Amir Rrahmani. Il kosovaro è un titolare inamovibile come lo era Kim. Ostigard e Juan Jesus sono pur sempre valide alternative, ma il campionato ha spiegato chiaramente che i due non possono far coppia fissa con Rrahmani. Nonostante le parole di facciata, il Mattino fa sapere che Rudi Garcia sta mettendo fretta a De Laurentiis: per la prossima settimana vuole il nuovo difensore a Castel di Sangro.