Fusco: “Serie A? Vi dico chi sarà la favorita per la prossima stagione”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Filippo Fusco, ds della Spal, per parlare della sfida tra la sua squadra e il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il pareggio col Napoli è stato bello e divertente, nonostante sia ancora presto per dare giudizi. Fate gli scongiuri del caso, ma faccio una previsione sul Napoli in vista della prossima stagione: la squadra azzurra di Garcia partirà ancora favorita per lo Scudetto. Il tecnico vuole dare continuità al lavoro di Spalletti, poi ci metterà piano piano il suo”. “Ha l’atteggiamento della squadra che vuole proseguire a vincere e a sorprendere. A maggior ragione ci teniamo stretto il pareggio in amichevole, senza montarci la testa e badando a macinare condizione in vista della ripartenza. L’atteggiamento della Spal è stato giusto, ripeto”.

Poi Fusco ha continuato: “Ho incontrato tante persone con cui ho lavorato al settore giovanile, come Starace e Santoro. E anche rivedere Meluso, Micheli e Mantovani è stato bello. Da napoletano, affrontare il Napoli è sempre speciale. Ci si rivede con tante persone che hanno contraddistinto parte della mia gioventù”.