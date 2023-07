Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Zanoli. Ecco cosa ne pensa:

“Di Lorenzo ha rinnovato per 6 anni, Zanoli non è che può aspettare sempre di giocare e diventare vecchio. O c’è una possibile gestione diversa rispetto all’anno scorso oppure bisogna anche ipotizzare di vendere il ragazzo. Non si può bruciare tutta la carriera dietro a Di Lorenzo”.