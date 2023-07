Del Genio: “Sostituto di Kim? Deve arrivare il più forte”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Da osservatori esterni, durante l’incontro con i tifosi a Dimaro con Juan Jesus e Gollini, si è subito avuta la sensazione che Garcia ha un rapporto di grande armonia con i calciatori. E’ riuscito a toccare le corde giuste, dal punto di vista tattico non ho molti dubbi che il lavoro riesca. Poi per ottenere i risultati bisogna avere una serie di circostanze che vadano tutte nella stessa direzione, come è accaduto l’anno scorso. Sostituto di Kim? Cerchiamo di avere quello più forte, poi se arriva anche dopo il Frosinone va bene uguale. Se il Napoli ha un preferito ed ha il margine per prenderlo, aspettiamo. Non c’è ragione di occupare ora la casella, se poi aspettando può arrivare uno più bravo”.