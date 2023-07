Clamoroso Giuntoli: “Milik? Se non si fosse rotto il crociato lo voleva una big di Champions!”

Nel corso dell’intervista rilasciata da Arek Milik alla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo della Juventus ha portato il polacco in Italia dall’Ajax al Napoli nel 2016. La carriera dell’attaccante ha avuto momenti complicati a causa degli infortuni e le dichiarazioni di Giuntoli spiegano molto bene quanto questi abbiano inciso sulla sua carriera. “Se non si fosse rotto il crociato la prima volta lo voleva già il Real. Iniziò la stagione con 3 gol in 2 partite di Champions e poi fece due doppiette in campionato…”, ha ammesso.