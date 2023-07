Chiariello: “Questa novità cambierà le cose, e c’entra De Laurentiis”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Umberto Chiariello, per parlare di una notizia che ha inevitabilmente cambiato il calcio italiano.

Ecco le sue parole: “Oggi c’è una notizia molto importante che per la massa di tifosi può passare sotto silenzio, ma per chi sta attento alle vicende del calcio, è una notizia che può cambiare molte cose. La Lega Calcio ha ufficialmente equiparato ai calciatori comunitari non solo i calciatori svizzeri, come proposto in un primo momento, ma su istanza di molti presidenti”.

Poi ha continuato: “De Laurentiis in primis – ha fatto richiesta al CONI di ottenere il permesso di equiparare anche i calciatori in terra britannica. Il Milan comprando Loftus Cheek aveva occupato un posto extracomunitario che, adesso, si libera”.

Infine Chiariello ha concluso: “Gli slot sono pochi ed è una restrizione che oggi non ha senso, specialmente perché sono veicoli commerciali e le società hanno bisogno di espansione in nuovi continenti”.