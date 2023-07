CdM – Caccia ai biglietti per le amichevoli di Castel di Sangro: il Napoli si prepara al debutto in campionato

Meno di un mese all’esordio del Napoli campione d’Italia. Gli azzurri hanno salutato Dimaro e si sposteranno in Abruzzo, dove disputeranno tre amichevoli internazionali. La prima è con l’Hatyaspor il 29 luglio, la seconda col Girona il 2 agosto per poi concludere il 6 con l’Augsburg. Tutte le partite sono in programma alle ore 18:30 per permettere agli azzurri di abituarsi all’orario della prima giornata di Serie A. Contro il Frosinone, infatti, il Napoli scenderà in campo proprio alle 18:30.

Intanto la caccia ai biglietti è partita subito nella giornata di ieri coi tifosi che si sono messi virtualmente in fila per poter acquistare i biglietti per le gare. I ragazzi di Rudi Garcia soggiorneranno a Rivisondoli e si alleneranno nel Patini di Castel di Sangro, che sarà anche il luogo in cui il Napoli giocherà le sue amichevoli precampionato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.