Caduta dalle scale per Ferlaino. Gli auguri di guarigione del Napoli

Paura per Corrado Ferlaino. L’ex presidente del Napoli, come riportato da Repubblica, è caduto dalle scale, riportando la frattura del setto nasale e una botta alla fronte. Attualmente è ricoverato al Policlinico di Napoli dal prof. Luigi Califano e le sue condizioni sono buone. È anche vigile e in grado di fare qualche battuta. La Ssc Napoli, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, ha augurato una presta guarigione al presidente dell’epoca Maradona. “Un augurio di pronta guarigione! Forza Presidente”.

Forza Presidente 💙 pic.twitter.com/xKktUTLxVD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2023