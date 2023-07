Mario Rui è vicinissimo al rinnovo con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, settimana prossima è in programma un incontro tra il presidente e l’agente del calciatore per trovare l’accordo. Al momento il suo contratto scade nel 2025 e si cercherà il prolungamento di un anno fino al 2026. Il giocatore è seguito anche dalla Lazio si Sarri che lo ha già allenato in passato e sarebbe contento di farlo di nuovo.