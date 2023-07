Spal, il DS Fusco: “Matteo Prati al Napoli? Non c’è stata alcuna trattativa”

Filippo Fusco, direttore sportivo della Spal, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Il pareggio col Napoli è stato bello e divertente, nonostante sia ancora calcio di luglio. L’atteggiamento della squadra è stato giusto, con tanti ragazzi giovanissimi in campo. Anche l’atteggiamento del Napoli mi ha colpito: vedere Osimhen prendere il pallone dopo il pareggio per portarlo a centrocampo, è stato impressionante. Ho visto la fame di chi vuole davvero vincere, anche queste amichevoli. E questo è l’atteggiamento giusto per continuare a fare bene.

Matteo Prati al Napoli? Non c’è stata alcuna trattativa, ma è normale che il Napoli ed altri top club lo stiano seguendo. Un giocatore fortissimo, di grande prospettiva, che ha fatto benissimo in Serie B e con la Nazionale di categoria. Il prestito al Bari? Ripeto, al momento non ci sono stati passi ufficiali con il Napoli o con altri club, pertanto sono solo voci”.