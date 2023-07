Dopo la prima parte di ritiro svoltasi a Dimaro, alcuni giovani della Primavera che hanno preso parte al ritiro sono stati ceduti in prestito. Proprio in queste ore è stato ufficializzato dalla Pro Vercelli un doppio arrivo: si tratta dei due ragazzi ex Napoli Primavera Spavone e Pesce. I due classe 2004 passano quindi in prestito alla società piemontese.