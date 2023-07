Jacomuzzi: “Critiche a Meret dopo l’errore con la Spal? Lo trovo un’esagerazione”

Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto su Radio Marte: “Critiche nei confronti di Meret, dopo l’errore nel match con la Spal? Ne ho visti due o tre che hanno fatto di queste cose in amichevole: possono capitare a tutti, magari per affaticamento o ritardo di condizione. Meret è un buon portiere e lo si sa, perché criticare sempre? Lo trovo un’esagerazione. Ha difetti nel posizionarsi tra i pali? Non esageriamo.

L’Inter è senza portieri: che dovrebbero dire loro? Onana è un buon portiere, ma spendere 50 milioni per lui vuol dire andare fuori di testa: siamo ai livelli di pazzia. Meret è un portiere valido, lo avete visto a più riprese, e con lui il Napoli può stare tranquillo”.