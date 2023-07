Gazzetta – Rinnovo di Osimhen lontano, non si esclude un’ipotesi

Il rinnovo di Osimhen è ancora lontano. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sull’attaccante: “Non sono bastati i cinque giorni di colloqui tra il presidente e il procuratore Calenda per arrivare alla firma sul nuovo contratto. C’è ancora distanza sull’entità dell’ingaggio e sulla clausola rescissoria che il giocatore vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Niente rottura ma al momento nulla di fatto. Il PSG è sempre in agguato ma non si esclude che se non si dovesse arrivare al rinnovo, il calciatore resti ugualmente al Napoli”.