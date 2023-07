Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri Sport: “Faccio una riflessione su due cose che ha detto Garcia, non dico sia una contraddizione ma sono due pensieri che vanno legati. Da un lato dice che deve mantenere alta l’attenzione della squadra, dall’altra dice che vuole confermare tutti. Non potrebbe essere invece una buona ricetta inserire nuovi stimoli e nuove competizioni interne e non limitarsi quindi a un solo mercato di aggiustamento?”.