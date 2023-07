CorSport: “Raspadori in un nuovo ruolo, c’è un motivo dietro la scelta di Garcia”

Finisce con un pareggio l’amichevole contro la Spal. Un Napoli poco fulgido con meno possesso del solito, particolare attenzione a Giacomo Raspadori con un ruolo inedito, complice forse anche l’assenza di Lozano. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive : “Kvara parte, strappa, si diverte. Zona caldissima, quella: c’è anche Zielinski a dipingere calcio, come in occasione dell’assist per Frank. E a destra nel tridente gioca Jack: un inedito. Magari una necessità per l’assenza di Lozano, a riposo e non ancora pronto dopo l’infortunio. Si vedrà”.