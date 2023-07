Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto a Tutti in Ritiro, su Canale 21: “Osimhen? Si è vista la differenza con Simeone che non è ancora pronto e che per il fisico che ha carbura più avanti. Nel secondo tempo i difensori della Spal erano terrorizzati. Kvara non deve essere troppo egoista. Lo sappiamo che è presto, ma lo faceva già l’anno scorso. Quando non riesce a saltare l’avversario non deve intestardirsi”.