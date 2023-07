Kim Min-jae non è stato convocato da Tuchel per l’amichevole contro il Manchester City. Queste le parole del difensore rilasciate ai microfoni dei media tedeschi sulla mancata convocazione: “Sto cercando di migliorare rapidamente la mia condizione fisica e aumentare la mia resistenza. Mi piacerebbe poter giocare, ma è meglio non esagerare in questo momento e non esaurirmi”.