Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli, ha dichiarato questo a Ne parliamo a Dimaro, trasmissione in onda su Canale 8: “Potrebbe esserci un campanello d’allarme su Zanoli. Occhio alla Juve e a Giuntoli che potrebbe fiondarsi sul terzino. Oggi è del Napoli, ma si sa come funzionano le cose, potrebbe andare in scadenza, è tutto aperto…“