Durante l’amichevole Napoli-Spal, il difensore portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, che ha reso necessario il cambio con l’ingresso di Mathias Olivera. Come riportato da PazzidiFanta, si tratta di un infortunio muscolare. Ulteriori esami verranno eseguiti per stabilire l’entità del danno infortunistico.