Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’: “Mario Rui? Avevamo l’esigenza di allungare il contratto di un anno, c’era già una promessa e la disponibilità a farlo, ci siamo dati appuntamento a Castel di Sangro per formalizzare il tutto. Io credo che il Napoli non cambi più nulla nell’organico, al 95% sarà la stessa squadra dell’anno scorso. Spalletti? Ha dato qualcosa in più ai calciatori, dal punto di vista tecnico ha dato tantissimo”.