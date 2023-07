La Repubblica – Non decolla il rinnovo di Lozano: il messicano può finire fuori squadra

I rinnovi sono la priorità di ADL in questo momento, compreso quello di Lozano.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il messicano non ha ancora dato alcun cesso per il prolungamento del suo contratto, che dovrebbe avvenire solo a cifre più basse. Una situazione che mette l’azzurro in una condizione di prendere o lasciare, nel minor tempo possibile, onde evitare che possa finire fuori squadra per la prossima stagione: non sono arrivate richieste di altri club per lui e, per tale motivo, potrebbe ritrovarsi non più nella rosa dei 25 formata da Garcia e dal suo staff dopo i ritiri prestagionali. La passa passa al Chucky: “Con Lozano c’è invece il rischio di una rottura, che potrebbe portare il messicano ai margini della rosa”.