La Repubblica – Garcia e il primo ritiro in azzurro: giudizio più che buono per lui

Rudi Garcia ha saputo farsi apprezzare fin da subito.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico francese è riuscito a compattare subito lo spogliatoio dopo la partenza di Spalletti, che ha lasciato un vuoto non indifferente tra gli azzurri: “Rudi Garcia ha avuto un impatto promettente con l’ambiente e soprattutto all’interno dello spogliatoio azzurro, dove ha impiegato poco tempo per conquistarsi la stima dei suoi nuovi giocatori. Anche per questo il bilancio del tecnico francese a 24 ore dalla conclusione del rodaggio in Val di Sole è positivo”.