Una botta in allenamento ed una ripresa graduale per Juan Jesus.

Come riportato stamane da Il Roma, il difensore del Napoli non ci sarà stasera contro la Spal per un problema muscolare degli ultimi giorni: “Doppio lavoro per Juan Jesus nelle sedute di ieri. Di mattina ha lavorato con il gruppo mentre di pomeriggio ha fatto differenziato. Molto probabilmente non giocherà contro la Spal“.