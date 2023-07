Il Roma – Capitan Di Lorenzo diventerà una bandiera: fino al 2028 sarà in azzurro

Capitan presente e futuro: Giovanni Di Lorenzo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Roma, il terzino del Napoli rimarrà in azzurro almeno fino al 2028, con opzione per un altro anno di contratto: “Giovanni Di Lorenzo resterà a vita con la maglia del Napoli. Il terzino campione d’Italia non andrà più via da calciatore dalla squadra partenopea. Il presidente De Laurentiis l’ha voluto premiare con un contratto molto lungo che terminerà ufficialmente a giugno 2028 ma c’è anche un’opzione per un altro anno”.