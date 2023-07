Il Mattino – Stasera debutto per i big contro la Spal a Dimaro

Alle 18 andrà in scena la seconda amichevole del Napoli di Garcia contro la Spal.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sarà spazio per Kvara e Osimhen almeno per un tempo di gioco. Discorso diverso per chi, come Demme e Zanoli, cerca risposte dal tecnico francese per giocarsi la permanenza in questa prima parte di ritiro prestagionale: “Sarà l’esordio degli eroi dello scudetto, per la prima volta dopo 50 giorni, Osimhen e Kvara torneranno a fare coppia in una partita, sia pure amichevole.

È chiaro che il caldo di questi giorni ha reso tutto molto più faticoso e quindi Garcia doserà le energie dei suoi campioni d’Italia, facendogli giocare, probabilmente, non più di 45 minuti. E alternando tutta la rosa anche per cercare di avere le ultime risposte dall’affidabilità di Zanoli, Zerbini e anche di Demme che non sembra dare delle risposte esaltanti”.