Il Mattino – A breve l’ufficialità del rinnovo di Mario Rui: prolungamento di contratto fino al 2026

Mario Rui firmerà a brevissimo il rinnovo con il Napoli che lo legherà agli azzurri per un altro anno oltre la scadenza principale fissata nel 2025.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato a tal proposito, facendo riferimento ad un piccolo aumento di ingaggio e all’annuncio che potrebbe arrivare prima dell’approdo in Abbruzzo: “Dopo Di Lorenzo, è fatta per il rinnovo di un altro senatore azzurro: Mario Rui. Un altro bel colpo per il manager, Giuffredi. La nuova scadenza è nel 2026, allunga di un anno il suo contratto (con piccolo aumento). L’annuncio? Presto. Magari già nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro”.