Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal: “Formazione Napoli-Spal con Raspadori nel tridente? Una prova che Garcia vuole fare, penso che lo farà giocare a destra con Kvara e Osimhen, durante gli allenamenti lo prova a destra e a questo punto meglio provarlo anche in una amichevole e non solo nelle partitine, vediamo se sarà una soluzione presa in esame oppure no”.