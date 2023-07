Continua il casting per la difesa azzurra.

Come emerso stamane dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli starebbe pensando anche al giovane calciatore del Lille, Castello Lukeba, per sostituire Kim. Continua la caccia al difensore centrale, per accontentare il nuovo tecnico Garcia in tempi brevi e soprattutto per lavorare al meglio in vista delle prime partite stagionali.