La Gazzetta dello Sport in un articolo fa il punto sul mercato del Napoli in questa sessione estiva. Nell’hotel della Val di Sole, dove gli azzurri sono in ritiro, si è visto Mario Giuffredi, agente di tre azzurri e con un quarto possibile in arrivo: con Zanoli in prestito al Genoa è in arrivo dall’Hellas Verona Marco Davide Faraoni del Verona.