GdS – De Laurentiis che fiuto per le grandi punte, il retroscena

La Gazzetta dello Sport decide di elogiare il grandissimo fiuto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nell’acquistare grandi punte per la rosa azzurra. Ecco svelato un retroscena sull’acquisto di Higuain:

“Al punto che, venduto Cavani e disponendo di un ricco tesoretto, decide in prima persona il futuro centravanti. Il nuovo allenatore Rafa Benitez guarderebbe altrove, ma il presidente con un blitz in casa Real Madrid, spalleggiato dall’ad Andrea Chiavelli, va a comprare Gonzalo Higuain per 40 milioni. Quando porta l’argentino proprio in Val di Sole, nascosto in un’auto, nell’estate di dieci anni fa, il primo a rimanere sorpreso è il d.s. Riccardo Bigon che pensa di dimettersi, visto che è stato tenuto all’oscuro dell’operazione più costosa, fino a quel momento, per il Napoli”.