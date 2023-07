Del Genio: “Raspadori non è una punta da scudetto, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per parlare di Raspadori. Ecco cosa ne pensa:

“Da quando è passato il modello uomo su uomo in fase di non possesso, alla Gasperini, il centravanti deve essere forte e attaccare la profondità. Raspadori è bravo a legare il gioco, ma non ad attaccare la profondità, per questione di caratteristiche. Raspadori non può essere per me il centravanti di una squadra che si gioca lo Scudetto. E’ una prima punta, ma ho seri dubbi che possa essere la prima punta della squadra che vince lo Scudetto”.