TuttoSport – Il Napoli batte l’Anaune: tanti giovani si mettono in mostra sotto gli occhi di Garcia

Il primo Napoli di Garcia batte l’Anaune 6-1.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, gli azzurri hanno vinto il primo test stagionale senza troppe preoccupazioni. Tanti giovani della Primavera hanno avuto modo di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti e concentrati di mister Rudi: “Il motivo c’è, un anno fa Spalletti fu nelle condizioni di utilizzare gran parte dei titolari, mentre Garcia ha dovuto esordire con una formazione zeppa di giovanotti che si sono messi anche in bella evidenza: Vergara, Spavone, Coli Saco e Marranzino, protagonisti di una prestazione di alto livello. Come sperava Garcia, da sempre esperto nel lanciare i giovani del settore giovanile”.