Sportitalia – Napoli, piace Danso per la difesa, ma il Lens è pronto a sparare altissimo

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia. Si è parlato a proposito di Kevin Danso, tra i principali obiettivi del Napoli per rimpiazzare Kim Min-jae. Secondo quanto riportato, il difensore austriaco è un profilo gradito. L’ostacolo principale però sta nel Lens, squadra in cui gioca il calciatore. Infatti, la società francese ha già ceduto Openda e Fofana, due dei suoi gioielli, e non ha intenzione di lasciar andare anche Danso, a meno di un’offerta molto importante. Dunque, il club transalpino giocherà al rialzo.