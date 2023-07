Scotto: “Bernardeschi? Ricci? Vi spiego tutto”

Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del suo calciomercato.

Ecco le sue parole: “I tifosi vogliono sapere quanto sia reale un interessamento per l’ex Juventus Federico Bernardeschi? Sono voci con zero fondamento, non mi risulta nulla di concreto per lui. Bernardeschi ha un ingaggio altissimo e vuole tornare in Italia, ma penso rimarrà al Toronto un’altra stagione. Guadagna tanto e non interessa al Napoli”.

Poi Scotto ha continuato: “Samuele Ricci davvero in orbita Napoli e può approdare in azzurro? No. Piace in linea generale, come profilo interessa, ma non risultano trattative. Il Torino fissa prezzi molto alti. Il Napoli ha provato a prendere Schuurs, ma aveva un prezzo altissimo. Più facile un Amrabat, in uscita dalla Fiorentina e che potrebbe fare al caso del Napoli. Ricci, invece, il Torino vuole tenerselo stretto: per acquistarlo, servirebbe un’offerta molto alta”.