Rinnovo Osimhen, Scotto svela: “Proposti 7 milioni, la risposta dell’agente”

Giovanni Scotto, in onda a Tele A, durante la trasmissione Fuorigioco, ha parlato della situazione di Osimhen al Napoli.

Ecco le sue parole: “Victor Osimhen resterà al Napoli anche nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con Roberto Calenda: la cifra per il rinnovo non potrà andare oltre i sette milioni di euro e si tratta di uno sforzo immane da parte della società azzurra. Per fortuna l’agente del giocatore ha apprezzato gli sforzi del patron rispondendo che si tratta di una ottima fase di partenza”.

Poi Scotto ha continuato: “Si sta continuando a discutere per quello che concerne la clausola. L’entourage di Victor Osimhen vorrebbe avere la possibilità di liberarsi tra una stagione così come ha fatto Kim. Roberto Calenda vorrebbe che non superasse i cento milioni di euro, Aurelio De Laurentiis non è disposto a scendere sotto i 140. Possibile che le parti possano trovare una intesa a metà strada: diciamo sui 120 milioni”.