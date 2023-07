Il Mattino – Osimhen resterà in azzurro: la richiesta di ADL ha intimorito i club interessati

A meno di clamorosi ed improvvisi scenari, Victor Osimhen resterà al Napoli almeno un altro anno.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il nigeriano e la società partenopea non hanno ricevuto offerte folli per far cedere la proprietà a valutare la cessione, cosa che potrebbe accadere solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile per l’attaccante del Napoli che sotto il Vesuvio sta bene: “De Laurentiis ha spaventato tutti e Calenda non ha portato proposte. Inutile l’attesa, fino ad adesso, di qualcuno che si faccia sotto con il prezzo giusto, ovvero 180 milioni di euro. Dunque, se entro fine luglio lo scenario non cambierà – ovvero Mbappé lascerà il Psg scatenando il vorticoso e milionario giro di bomber – il nigeriano resterà in azzurro”.