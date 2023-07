L’Udinese continua a chiedere 25 milioni per Samardzic.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, i friulani non scendono sotto questa cifra e hanno anche fatto una richiesta per la futura rivendita del cartellino: “Intanto, con l’Udinese il discorso è avviato da tempo per Samardzic ma i friulani vogliono 25 milioni e una

percentuale sulla rivendita. Complicato ma non impossibile”.