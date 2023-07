Il Mattino – Il Lens chiede oltre 20 milioni per Danso: ADL punta Ibanez

Il primo nome nella lista del Garcia per rinforzare la difesa è Danso.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il difensore del Lens piace tanto al tecnico francese ma la valutazione del club di proprietà è sui 20 milioni. Secondo il quotidiano, a tal proposito, ADL spenderebbe questa cifra solo per Ibanez della Roma, che piace particolarmente al presidente del Napoli: “Kevin Danso è il primo della lista di Garcia per la difesa, ma il Lens è pronto a cederlo solo per un’offerta superiore ai 20 milioni. Non è detto che De Laurentiis non dica di sì, ma prende ancora tempo. Perché se proprio deve fare un sacrificio, lo farebbe per Ibanez della Roma”.