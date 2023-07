Il Mattino – Il futuro di Zielinski è incerto: il pressing della Lazio e il rinnovo che non decolla

Piotr Zielinski non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il polacco è corteggiato dalla Lazio e in particolar modo da Maurizio Sarri che lo vorrebbe fortemente a Roma. Garcia lo vorrebbe al centro del progetto del suo Napoli, ma attende gli sviluppi dalla società, discorso identico sul fronte Lozano: “Garcia vuole tenere Zielinski mentre su Lozano aspetta che sia la società a dargli notizie: il polacco ha la Lazio che lo cerca con insistenza, ma Lotito e De Laurentiis non sono ancora entrati nel vivo della trattativa. E se Garcia chiederà la permanenza serve discutere il rinnovo”.